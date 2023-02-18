Ландо Норрис рассказал о целях «Макларена» на сезон-2023

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о целях команды на предстоящий сезон.



«Думаю, я знал, где мы были несколько лет назад, знал, где мы можем оказаться через несколько лет, и теперь я знаю, что нам ждать в ближайшие пару сезонов. С тем фундаментом, что у нас есть, провести хороший сезон было бы реалистично, но было бы здорово сделать несколько шагов вперёд. Мы амбициозны и по-прежнему хотим это сделать.



Независимо от того, каким будет старт сезона, хочу верить, что он будет лучше, чем в прошлом году, потому что прошлый год был очень тяжёлым на старте. Но в этом сезоне мы можем вернуться в борьбу за вершину средней группы, чего нам немного не удалось в прошлом году.



Мы должны быть командой, которая лидирует в борьбе за попадание в тройку лучших. Если мы сможем завершить этот сезон на четвёртой позиции и бороться с топ-3 — это будет большим успехом. Это амбициозная цель, нам предстоит много работы, чтобы достичь этого, но это реалистичная цель», — приводит слова Норриса RacingNews365.