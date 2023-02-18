Сайнс рассказал, беспокоят ли его близкие отношения между Леклером и Вассёром

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс ответил на вопрос, волнуют ли его близкие отношения между новоиспечённым руководителем команды Фредериком Вассёром и напарником Шарлем Леклером.
«Нет, это меня никак не напрягает. Я всегда был в хороших отношениях со своими боссами в Формуле-1. Уверен, что, когда Фредерик увидит, на что я способен, мою скорость и мой талант, он меня зауважает. Мы поладим. Его хорошие отношения с Шарлем помогут при этом ему влиять на команду», — приводит слова Сайнса Sky Sports.
Напомним, в Кубке конструкторов прошлого сезона «Скудерия» заняла второе место. Трофей выиграл гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл». В 2022 году пост руководителя «Феррари» покинул Маттиа Бинотто. Сообщалось, что на такой шаг его побудило недоверие к себе со стороны президента компании Джона Элканна. Новым руководителем команды стал Фредерик Вассёр.
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