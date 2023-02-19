Марио Андретти: Ферстаппен будет становиться только лучше
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Чемпион мира 1978 года Марио Андретти оценил уровень пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и выразил мнение, что нидерландский гонщик будет становиться лучше.
«В последние пару лет Ферстаппен довольно чётко продемонстрировал качество своего пилотирования, и он будет становиться лучше. Макс достаточно молод, чтобы поддерживать свой уровень в обозримом будущем. Конкурентам стоит беспокоиться», — приводит слова Андретти Motorsport-Total.
Макс Ферстаппен в прошлом сезоне установил рекорд Формулы-1, одержав 15 побед за сезон. Нидерландский пилот досрочно стал чемпионом мира, выиграв титул во второй раз подряд.
«Ред Булл» в прошлом сезоне выиграл Кубок конструкторов впервые с 2013 года. Второе место заняла «Феррари».
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