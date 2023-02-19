Финиш гонки NASCAR в Дайтоне с переворотом одной из машин. Видео
Поделиться
В субботу в NASCAR Xfinity Series прошла очередная гонка на трассе в Дайтоне, победителем которой стал Остин Хилл.
На последнем круге гонки произошёл инцидент, приведший к аварии. Остин Хилл лидировал в заезде и его по внешней траектории попытался обойти Сэм Майер. Машины столкнулись, в результате чего «Шевроле» Майера несколько десятков метров проскользила на крыше. Хилл продолжил гонку и был лидером заезда до официальной остановки. После разбирательств Хилл был признан победителем, он обошёл Джастина Алгайера.
Отмечается, что Майер, попавший в аварию, не пострадал.
Последний круг гонки в NASCAR с переворотом одной из машин
Права на видео принадлежат NASCAR. Посмотреть ролик можно на официальном YouTube-канале NASCAR.
Комментарии
- 19 февраля 2023
-
11:20
-
10:33
-
00:26
-
00:15
- 18 февраля 2023
-
23:53
-
23:02
-
22:57
-
21:38
-
21:33
-
20:51
-
20:46
-
19:49
-
19:44
-
18:53
-
18:30
-
18:06
-
17:30
-
16:52
-
16:27
-
15:31
-
14:58
-
13:51
-
13:35
-
12:28
-
11:23
-
11:13
-
10:10
-
04:30
- 17 февраля 2023
-
23:58
-
23:44
-
22:51
-
22:44
-
21:55
-
20:53
-
20:08
Партнерский контент