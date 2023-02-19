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Финиш гонки NASCAR в Дайтоне с переворотом одной из машин. Видео

Финиш гонки NASCAR в Дайтоне с переворотом одной из машин. Видео
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В субботу в NASCAR Xfinity Series прошла очередная гонка на трассе в Дайтоне, победителем которой стал Остин Хилл.

На последнем круге гонки произошёл инцидент, приведший к аварии. Остин Хилл лидировал в заезде и его по внешней траектории попытался обойти Сэм Майер. Машины столкнулись, в результате чего «Шевроле» Майера несколько десятков метров проскользила на крыше. Хилл продолжил гонку и был лидером заезда до официальной остановки. После разбирательств Хилл был признан победителем, он обошёл Джастина Алгайера.

Отмечается, что Майер, попавший в аварию, не пострадал.

Последний круг гонки в NASCAR с переворотом одной из машин

Права на видео принадлежат NASCAR. Посмотреть ролик можно на официальном YouTube-канале NASCAR.

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