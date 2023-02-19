Ферстаппен: не думаю о том, где нахожусь относительно других великих гонщиков Ф-1

Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о том, что не стремится превзойти достижения других гонщиков Формулы-1 и старается просто делать свою работу.
«Думаю, я уже достиг большего, чем мог мечтать, и стараюсь выжимать максимум. Я не думаю о том, где нахожусь относительно других великих гонщиков с точки зрения побед в гонках и титулов. Просто делаю свою работу. Конечно, мой контракт до 2028 года и поэтому я хочу попытаться выиграть с этой командой как можно больше — больше гонок, и, возможно, титулов. Но я никогда не увлекался статистикой.
Я хочу завершать гоночный уикенд с ощущением, что отдал и выжал из себя всё, что можно. Когда я закончу гоняться и оглянусь назад, чтобы оценить свою карьеру в Формуле-1, то хочу сказать себе, что я получил максимум. Тогда я смогу сказать, что счастлив», — приводит слова Ферстаппена Racer.
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