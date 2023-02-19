Руководитель «Макларена»: нужно быть реалистами, команды из топ-3 сейчас вне досягаемости
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Новый руководитель «Макларена» Андреа Стелла поделился мнением о перспективах команды в предстоящем сезоне Формулы-1.
«Наша главная цель на сегодня — продолжать прогрессировать, день за днём. Мы должны реально оценивать ситуацию и понимаем, что сейчас команды из топ-3 находятся вне досягаемости. Это означает, что бороться сы сможем разве что за четвёртое место и это та позиция, где мы хотим оказаться по итогам сезона.
В зимний перерыв мы хорошо поработали над машиной, а также мы знаем, что в некоторых аспектах мы прибавим за счёт дальнейшей доработки машины. Сделаем это уже по ходу сезона», — приводит слова Стеллы GPBlog.
Напомним, в прошлом сезоне «Макларен» занял пятое место в Кубке конструкторов.
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