Руководитель «Макларена»: нужно быть реалистами, команды из топ-3 сейчас вне досягаемости

Новый руководитель «Макларена» Андреа Стелла поделился мнением о перспективах команды в предстоящем сезоне Формулы-1.



«Наша главная цель на сегодня — продолжать прогрессировать, день за днём. Мы должны реально оценивать ситуацию и понимаем, что сейчас команды из топ-3 находятся вне досягаемости. Это означает, что бороться сы сможем разве что за четвёртое место и это та позиция, где мы хотим оказаться по итогам сезона.



В зимний перерыв мы хорошо поработали над машиной, а также мы знаем, что в некоторых аспектах мы прибавим за счёт дальнейшей доработки машины. Сделаем это уже по ходу сезона», — приводит слова Стеллы GPBlog.



Напомним, в прошлом сезоне «Макларен» занял пятое место в Кубке конструкторов.