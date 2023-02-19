Российский гонщик Никита Бедрин выиграл выиграл третью гонку ФРМЕК в Абу-Даби
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Сегодня, 19 февраля, в Абу-Даби состоялась третья гонка пятого и заключительного этапа чемпионата ФРМЕК, в котором также выступает российский гонщик Никита Бедрин. Он и стал победителем заезда.
Второй результат у Андреа Кими Антонелли, тройку замкнул Рафаэль Камара. Другой российский гонщик Кирилл Смаль занял в этой гонке седьмое место.
Стоит отметить, что благодаря этой победе Никита Бедрин поднялся на седьмое место в общем зачёте гонщиков. Ранее российский пилот выиграл третью гонку на четвёртом этапе в Дубае (ОАЭ).
В конце прошлого месяца стало известно, что Никита Бедрин присоединился к команде «Йенцер Моторспорт», которая выступает в Формуле-3. В прошлом сезоне россиянин выступал в Формуле-4 — в Италии и Германии.
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