Вассёр: давление в «Феррари» сильнее, чем в любой другой команде

Новый руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о разнице в ожиданиях между работой в новом коллективе и в «Альфа Ромео».
«Взяться за такую задачу — большая честь, но и высокая ответственность. Давление в «Феррари» сильнее, чем в любой другой команде. Впрочем, это и вдохновляет. Стремление к успеху здесь у всех на уровне ДНК. Мне предстоит многому научиться, и, вероятно, этот процесс будет идти постоянно. У нас не будет каких-то радикальных изменений, речь идёт о небольших изменениях», — приводит слова Вассёра Auto Motor und Sport.
В прошлом сезоне «Феррари» заняла второе место в Кубке конструкторов, уступив «Ред Булл». Пилоты итальянской команды Шарль Леклер и Карлос Сайнс заняли второе и пятое места соответственно.
В межсезонье команду покинул руководитель Маттиа Бинотто, чьё место и занял Фредерик Вассёр, ранее работавший в «Альфа Ромео».
- 19 февраля 2023
-
17:30
-
16:28
-
15:03
-
14:28
-
13:51
-
12:26
-
11:20
-
10:33
-
00:26
-
00:15
- 18 февраля 2023
-
23:53
-
23:02
-
22:57
-
21:38
-
21:33
-
20:51
-
20:46
-
19:49
-
19:44
-
18:53
-
18:30
-
18:06
-
17:30
-
16:52
-
16:27
-
15:31
-
14:58
-
13:51
-
13:35
-
12:28
-
11:23
-
11:13
-
10:10
-
04:30
- 17 февраля 2023
-
23:58