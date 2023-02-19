Вассёр: давление в «Феррари» сильнее, чем в любой другой команде

Новый руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о разнице в ожиданиях между работой в новом коллективе и в «Альфа Ромео».



«Взяться за такую задачу — большая честь, но и высокая ответственность. Давление в «Феррари» сильнее, чем в любой другой команде. Впрочем, это и вдохновляет. Стремление к успеху здесь у всех на уровне ДНК. Мне предстоит многому научиться, и, вероятно, этот процесс будет идти постоянно. У нас не будет каких-то радикальных изменений, речь идёт о небольших изменениях», — приводит слова Вассёра Auto Motor und Sport.



В прошлом сезоне «Феррари» заняла второе место в Кубке конструкторов, уступив «Ред Булл». Пилоты итальянской команды Шарль Леклер и Карлос Сайнс заняли второе и пятое места соответственно.



В межсезонье команду покинул руководитель Маттиа Бинотто, чьё место и занял Фредерик Вассёр, ранее работавший в «Альфа Ромео».

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