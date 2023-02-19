Стало известно, сколько заплатили пилоты и команды Формулы-1 за участие в сезоне-2023

ФИА получила $ 26,7 млн. от сбора лицензионных платежей с 20 гонщиков Формулы-1 и их команд, сообщает Motorsport.

Пилоты и команды платят за участие в чемпионате мира, основываясь на своих результатах за предыдущий год, при этом фиксированная плата добавляется к установленной сумме за каждое набранное очко.

Благодаря постоянно увеличивающемуся количеству соревнований и введению спринтерских гонок количество начисляемых очков стало больше, чем когда-либо прежде.



В 2023 году в 23 гонках и шести спринтах будет разыгрываться на 443 очка больше, чем пять лет назад, до появления спринтов и бонусных очков за самый быстрый круг.

Согласно Спортивному регламенту ФИА на 2023 год, все команды должны платить фиксированную ставку в размере $ 617 687, плюс взнос за каждое набранное очко. Эта плата за очки выросла с $ 6 926 до $ 7 441 для чемпиона мира среди конструкторов и с $ 5 770 до $ 6 174 для остальных девяти команд.

Вступительные взносы команд:



«Ред Булл» – $ 6 242 636

«Феррари» – $ 4 038 083

«Мерседес» – $ 3 797 297

«Альпин» – $ 1 685 789

«Макларен» – $ 1 599 353

«Альфа Ромео» – $ 957 257

«Астон Мартин» – $ 957 257

«Хаас» – $ 846 125

«Альфа Таури» – $ 833 777

«Уильямс» – $ 667 079



Вступительные взносы пилотов:



Макс Ферстаппен – $ 969 636

Шарль Леклер – $ 663 036

Серхио Перес – $ 656 736

Джордж Расселл – $ 593 736

Карлос Сайнс – $ 532 836

Льюис Хэмилтон – $ 520 236

Ландо Норрис – $ 272 436

Эстебан Окон – $ 209 436

Фернандо Алонсо – $ 186 336

Валттери Боттас – $ 119 136

Кевин Магнуссен – $ 68 736

Пьер Гасли – $ 64 536

Лэнс Стролл – $ 54 036

Юки Цунода – $ 41 436

Гуаньюй Чжоу – $ 28 836

Александр Албон – $ 24 636

Ник Де Врис – $ 20 436

Оскар Пиастри – $ 16 236

Нико Хюлькенберг – $ 16 236

Логан Сарджент – $ 16 236

«Альпин» представила болид А523 на новый сезон Формулы-1: