Стало известно, сколько заплатили пилоты и команды Формулы-1 за участие в сезоне-2023

ФИА получила $ 26,7 млн. от сбора лицензионных платежей с 20 гонщиков Формулы-1 и их команд, сообщает Motorsport.
Пилоты и команды платят за участие в чемпионате мира, основываясь на своих результатах за предыдущий год, при этом фиксированная плата добавляется к установленной сумме за каждое набранное очко.
Благодаря постоянно увеличивающемуся количеству соревнований и введению спринтерских гонок количество начисляемых очков стало больше, чем когда-либо прежде.
В 2023 году в 23 гонках и шести спринтах будет разыгрываться на 443 очка больше, чем пять лет назад, до появления спринтов и бонусных очков за самый быстрый круг.
Согласно Спортивному регламенту ФИА на 2023 год, все команды должны платить фиксированную ставку в размере $ 617 687, плюс взнос за каждое набранное очко. Эта плата за очки выросла с $ 6 926 до $ 7 441 для чемпиона мира среди конструкторов и с $ 5 770 до $ 6 174 для остальных девяти команд.
Вступительные взносы команд:
«Ред Булл» – $ 6 242 636
«Феррари» – $ 4 038 083
«Мерседес» – $ 3 797 297
«Альпин» – $ 1 685 789
«Макларен» – $ 1 599 353
«Альфа Ромео» – $ 957 257
«Астон Мартин» – $ 957 257
«Хаас» – $ 846 125
«Альфа Таури» – $ 833 777
«Уильямс» – $ 667 079
Вступительные взносы пилотов:
Макс Ферстаппен – $ 969 636
Шарль Леклер – $ 663 036
Серхио Перес – $ 656 736
Джордж Расселл – $ 593 736
Карлос Сайнс – $ 532 836
Льюис Хэмилтон – $ 520 236
Ландо Норрис – $ 272 436
Эстебан Окон – $ 209 436
Фернандо Алонсо – $ 186 336
Валттери Боттас – $ 119 136
Кевин Магнуссен – $ 68 736
Пьер Гасли – $ 64 536
Лэнс Стролл – $ 54 036
Юки Цунода – $ 41 436
Гуаньюй Чжоу – $ 28 836
Александр Албон – $ 24 636
Ник Де Врис – $ 20 436
Оскар Пиастри – $ 16 236
Нико Хюлькенберг – $ 16 236
Логан Сарджент – $ 16 236
«Альпин» представила болид А523 на новый сезон Формулы-1:
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