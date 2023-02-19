Андретти: у США должна быть команда, которая достойно представит страну в Ф-1

Чемпион мира 1978 года Марио Андретти в очередной раз высказался о потенциальном приходе своей именной команды в Формулу-1.

«Мы понимаем, что кое-что привнесём на вечеринку. У нас есть обязательства перед General Motors и «Кадиллаком». А это огромные инвестиции в спорт. Вот почему я считаю, что наш приход — это хорошо.

Мы не видели созревшей американской команды в Ф-1 со времён All-American Racers Дэна Герни, так почему бы не принять нас? У США серьёзная фанатская база. И у нас должна быть команда, которая достойно представит страну в Формуле-1», – приводит слова Андретти издание Total Motorsport.

Ранее в «Альпин» подтвердили, что готовы поставлять двигатели «Андретти» в случае успеха их заявки в Формулу-1.