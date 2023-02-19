В «Альпин» рассказали, какие проблемы команда устранила в новом болиде
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Руководитель команды Формулы-1 «Альпин» Отмар Зафнауэр рассказал о новом болиде команды.
«В это межсезонье мы ставили три главные задачи. Первое, нам нужно было решить проблемы с надёжностью. Второе, снизить массу болида. Третье, убедиться, что мы настроили болид таким образом, что у нас остаётся возможность продолжать улучшать аэродинамику в следующих обновлениях. Новый болид в этих трёх аспектах будет лучше», — приводит слова Зафнауэра Marca.
Напомним, 16 февраля в «Альпин» показали новую машину под индексом A523. При этом команда будет использовать две ливреи — в синем и розовом вариантах. Розовая ливрея будет использоваться на первых трёх Гран-при сезона — в Бахрейне, Саудовской Аравии и Австралии.
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