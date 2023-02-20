Из-за аварии на финише судьям пришлось выбирать победителя «500 миль Дайтоны»

Пилот команды JTG Daugherty Racing Рикки Стенхаус выиграл «500 миль Дайтоны» — самую престижную гонку в календаре NASCAR Cup Series, которая в этом году проходила в 65-й раз. Для Стенхауса это уже третья победа в NASCAR Cup Series — каждую из них гонщик одержал на суперспидвеях: до этого он победил на «Талладеге» в 2017-м, а также первенствовал в том году в вечерной гонке в Дайтоне.
Заезд проходил в спокойном режиме и почти без аварий, однако за 18 кругов до финиша произошёл завал с участием семи пилотов. Майкл Макдауэлл зацепил заднюю часть машины Райана Приса, и после разворота последнего в массовую аварию угодили Кевин Харвик, Чейз Бриско, Мартин Труэкс, Тай Гиббс и Джимми Джонсон.
Права на видео принадлежат NASCAR. Посмотреть видео полностью можно на официальном YouTube-канале NASCAR.
После рестарта в лидеры вырвались Кайл Буш и Остин Диллон, однако за два круга до финиша развернуло Даниэля Суареса, и гонка перешла в овертайм. На первом после рестарта круге Стенхаус неожиданно выскочил из слипстрима позади Логано и вырвался на первое место, но в следующее мгновение контроль над машиной потерял Остин Диллон. Его «Шевроле» бросило в автомобиль Уильяма Байрона и произошёл ещё один завал. На этот раз в нём поучаствовали в том числе Росс Честейн, Брэд Кезеловски, Остин Синдрик, Денни Хэмлин.
Права на видео принадлежат NASCAR. Посмотреть видео полностью можно на официальном YouTube-канале NASCAR.
В начале второго овертайма Стенхауса атаковали Ларсон и Белл, и на задней прямой лидер гонки сместился внутрь, чтобы заблокировать их. Это открыло для Логано шанс выйти вперёд по внешней траектории. Но на прямой произошёл очередной завал: Трэвиса Пастрану развернуло после удара от Арика Алмиролы и в стену врезались ещё несколько человек.
Поскольку инцидент произошёл после белого флага — на последнем круге, то, по правилам, заезд финиширует в режиме жёлтых флагов — без обгонов и дополнительного овертайма. При этом дирекция гонки решила, что Логано не успел опередить Стенхауса на момент аварии и присудила победу последнему, хотя линию финиша он пересёк вторым.
Следующий этап — гонка Pala Casino 400 — пройдёт на овале Auto Club Speedway в Фонтане, штат Калифорния, 26 февраля.
NASCAR Cup Series. «500 миль Дайтоны» (топ-10):
1. Рикки Стенхаус (JTG Daugherty Racing / «Шевроле») — 212 кругов.
2. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») +0,669 сек.
3. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +0,670.
4. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») +2,738.
5. Алекс Боуман (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +5,471.
6. Эй-Джей Оллмендингер (Kaulig Racing / «Шевроле») +6,034.
7. Даниэль Суарес (Trackhouse Racing Team / «Шевроле») +6,395.
8. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») +6,816.
9. Росс Честейн (Trackhouse Racing Team / «Шевроле») +8,302.
10. Райли Хёрбст (Rick Ware Racing / «Форд») +10,020
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