Формула-1 исключила переход на электродвигатели
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Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали рассказал о том, что Формула-1 не собирается переходить на электродвигатели, хотя серия будет принимать меры по снижению выбросов в ближайшие годы.
«Формула-1 никогда не перейдёт на электричество.
Избавиться от выбросов можно, не модифицируя моторы и не выбрасывая существующие болиды», — приводит слова Доменикали GPblog.
На этой неделе Европейский парламент подписал соглашение, достигнутое европейскими государствами-членами в прошлом году. Оно предусматривает, что с 2035 года запрещено продавать новые бензиновые и дизельные автомобили. Оно также требует, чтобы в 2030 году новые автомобили выбрасывали в атмосферу на 55% меньше вредных веществ по сравнению с 2021 годом.
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