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Вольф оценил, как ограничения на работу в аэродинамической трубе повлияют на «Ред Булл»

Вольф оценил, как ограничения на работу в аэродинамической трубе повлияют на «Ред Булл»
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мыслями о штрафе команды «Ред Булл». Из-за перерасхода средств в сезоне-2021 гоночный коллектив из Австрии получил дополнительные ограничения на работу в аэродинамической трубе в новом сезоне Формулы-1. «Ред Булл» разрешено использовать лишь 63% от базового времени вместо положенных победителю Кубка конструкторов 70%.

«Я думаю, в прошлом году они проделали очень хорошую работу, сделав машину, которая была на полсекунды быстрее, или даже больше, чем все остальные. В этом сезоне нехватка времени в аэродинамической трубе, безусловно, будет минусом для них и преимуществом для нас. Однако, когда в распоряжении имеется эффективная машина, безусловно, за счёт этого можно компенсировать этот недостаток или большие его части.

Так что да, в долгосрочной перспективе это хорошо для нас, но мы и сами были в такой же ситуации в предыдущие годы, хоть и без штрафа. Мы выигрывали, и, следовательно, у нас было меньше времени на работу в аэродинамической трубе, чем у всех остальных. Это, конечно, немного на них повлияет, но, если они эффективны как организация, а они это продемонстрировали, то такой момент не станет большой проблемой», — приводит слова Вольфа PlanetF1.

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