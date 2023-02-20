Никита Мазепин высказался о выступлении в Азиатской серии Ле-Ман

Бывший пилот Формулы-1 россиянин Никита Мазепин разместил новый пост у себя в социальных сетях, высказавшись о выступлении в гонках Азиатской серии Ле-Ман. В заключительном заезде, который состоялся вчера, 19 февраля, команда Никиты 99 Racing заняла второе место. Помимо Мазепина, в экипаж также входят Нил Джани и Ахмад Аль Харти.



«Это были отличные две недели, чтобы попробовать себя в гонках на выносливость. Приятно закончить заезд на второй позиции и с пониманием, что потенциал позволяет добиваться ещё большего. Большое спасибо команде за проделанную тяжёлую работу», — написал Мазепин.





ALMS «4 часа Абу-Даби», вторая гонка:

1. С. Йолуч, Ч. Иствуд, А. Гювен (DKR Engineering № 3 / Oreca LMP2) — 130 кругов.

2. Н. Мазепин, Н. Джани, А. Аль Харти (99 Racing № 98 / Oreca LMP2) +1,903 сек.

3. А. Куаньи, М. Якобсен (Cool Racing № 37 / Oreca LMP2) +14,337.

Никита Мазепин показал, как тренирует шею: