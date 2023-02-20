«Ред Булл» определился с графиком работы гонщиков на тестах в Бахрейне

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» проведёт тесты с 23 по 25 февраля в Бахрейне. Макс Ферстаппен выйдет на трассу в четверг и проведёт полный тренировочный день. Также действующий чемпион сядет за руль во второй половине пятницы. Серхио Перес будет тестировать машину в субботу и утром в пятницу. Об этом сообщает De Telegraaf.

Напомним, в минувшем сезоне «Королевских гонок» «Ред Булл» досрочно выиграл Кубок конструкторов. Его обладателем коллектив из Австрии стал после Гран-при США, где голландский пилот команды Макс Ферстаппен занял первое место, а его напарник мексиканец Серхио Перес был четвёртым.

В сезоне-2023 пилотами «Ред Булл» будут также Ферстаппен и Перес. Коллективу предстоит защищать титулы в обоих зачётах.

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