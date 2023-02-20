«Символ мужества». Вольф рассказал, зачем оставил болид сезона-2022 в холле команды

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, почему он решил оставить болид команды в сезоне-2022 в холле здания.

«Я хотел оставить его как напоминание о том, что нельзя останавливаться на достигнутом. Для меня это символ смелости и мужества. В прошлом году мы выбрали радикальное направление дизайна. Мы осмелились и потерпели неудачу. Так что для меня это во многом говорит о мышлении команды, о том, как справиться с успехом или неудачей. И я бы не хотел, чтобы мы были консервативны в любой форме, я хочу, чтобы мы шли на просчитанный риск и были смелыми.

Мы говорили об этом каждый год, когда добивались успеха. Что, в конце концов, нас ждут трудности, потому что в мире нет ни одной спортивной команды, которая выигрывала бы все соревнования, в которых участвовала», — приводит слова Вольфа Motorsport.