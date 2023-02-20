Расселл раскритиковал формат предсезонных тестов Формулы-1

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался по поводу предсезонных тестов Формулы-1.

«Лично я считаю, что трёх дней недостаточно. Вы должны помнить, что с точки зрения гонщика это полтора дня на каждого пилота. Нам повезло, что мы провели тесты шин на прошлой неделе, но если бы мы этого не сделали, то это означало бы, что 12 недель с Абу-Даби до Бахрейна прошли бы без заездов.

Я думаю, что три дня с двумя машинами были бы хорошим решением, и я думаю, что это был бы лучший компромисс для всех. Но сейчас полтора дня на одного гонщика, по-моему, слишком мало», — приводит слова Расселла RaceFans.

15 февраля команда провела презентацию новой машины. В коллективе решили вернуться к чёрной ливрее болида. При этом «Мерседес» сохранил собственную уникальную концепцию боковых понтонов. Авто получило индекс W14.



Предсезонные тесты Формулы-1 в новом сезоне пройдут 23–25 февраля в Бахрейне, а первый Гран-при 2023 года запланирован на 3–5 марта. Состоится он там же.