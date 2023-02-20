«Астон Мартин» позволил Фелипе Друговичу и Стоффелю Вандорну выступать за «Макларен»

Резервисты «Астон Мартин», бразилец Фелипе Другович и бельгиец Стоффель Вандорн, в случае необходимости смогут выступить за «Макларен». Речь идёт о первых 15 гонках нового сезона Формулы-1. Об этом информирует пресс-служба «Макларена». Напомним, в декабре прошлого года в «Макларене» объявили испанского гонщика Алекса Палоу одним из своих резервных пилотов на новый сезон. Однако у него есть обязательства в IndyCar на протяжении большей части первых 15 гонок сезона Формулы-1.



По итогам минувшего сезона Формулы-1 команда «Астон Мартин» заняла седьмое место в Кубке конструкторов, а «Макларен» — пятое.



Предсезонные тесты Формулы-1 в новом сезоне состоятся с 23 по 25 февраля в Бахрейне, первый Гран-при 2023 года запланирован на 3–5 марта. Пройдёт он там же. К настоящему моменту все команды «Королевских гонок» уже провели презентации новых автомобилей. Последними свой болид показали в «Альпин».

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