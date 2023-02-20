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Официальный сайт Формулы-1 определил лучшую ливрею 2023 года

Официальный сайт Формулы-1 определил лучшую ливрею 2023 года
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Официальный сайт Формулы-1 провёл голосование среди читателей, выбравших лучшую ливрею болида в 2023 году. В опросе приняло участие более 80 тыс. человек Первое место занял «Мерседес», вернувшийся в нынешнем сезоне к чёрной расцветке машины.

Топ-5 ливрей по версии пользователей сайта Формулы-1:

1. «Мерседес» – 31%
2. «Феррари» – 19%
3. «Альфа Ромео» – 15%
4. «Ред Булл» – 8%
5. «Астон Мартин» – 7%

«Чемпионат» также провёл опрос на выбор самой красивой машины в сезоне-2023:

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Ранее семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса», звёздный британский ветеран Льюис Хэмилтон рассказал об особенностях болида 2022 года, которые он хотел бы сохранить в нынешнем сезоне.

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