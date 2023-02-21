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В «Альпин» объяснили, за счёт чего попытаются сократить отставание от топ-команд

В «Альпин» объяснили, за счёт чего попытаются сократить отставание от топ-команд
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Глава «Альпин» Отмар Зафнауэр высказался о перспективах команды побороться за место в топ-3 Кубка конструкторов в предстоящем сезоне.

«Правила снова изменились из-за дельфинирования. И я считаю, что разрыв между командами также изменится при сохранении правил, потому что топ-командам стало труднее добиваться ещё большего прогресса. Мы знаем, что они способны на это, но мы сократим отставание быстрее. Более высокая скорость разработки поможет нам в этом. Не могу дождаться, когда мы вступим в борьбу с этими ребятами.

Если вы работаете на пределе, а предел у вас такой же, как и у всех, тогда всё становится проще. Но поскольку сейчас у всех разная организация, то и ограничение по бюджету у всех будет разное», – приводит слова Зафнауэра издание Race Fans.

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