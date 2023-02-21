В «Астон Мартин» ответили на вопрос насчёт сменщика Лэнса Стролла на тестах в Бахрейне

Пресс-служба британской команды «Астон Мартин» не стала раскрывать, кто заменит пилота Лэнса Стролла на предсезонных тестах Формулы-1 в Бахрейне. Соответствующий запрос она получила от немецкого издания Bild.
«В должное время команда представит обновлённую информацию о паре пилотов для участия в тестах», — говорится в ответе «Астон Мартин».
Напомним, Стролл попал в велосипедную аварию во время предсезонной тренировки в Испании. В минувшем сезоне Лэнс занял 14-е место в общем зачёте пилотов Формулы-1, набрав 18 очков. Его новым напарником по команде в сезоне-2023 станет двукратный чемпион мира испанский ветеран Фернандо Алонсо.
Предсезонные тесты Формулы-1 в новом сезоне состоятся 23–25 февраля.
«Астон Мартин» показал первый выезд нового болида на трассу:
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