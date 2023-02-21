Трасса Гран-при Австралии будет оснащена четырьмя зонами DRS

Трасса «Альберт Парк», на которой проводится Гран-при Австралии, будет оснащена четырьмя зонами DRS в 2023 году. Это сделает этап самым быстрым в истории за время проведения гонок в Мельбурне.

Руководитель Гран-при Австралии Эндрю Уэстакотт сообщил, что он получил положительный ответ от ФИА и Формулы-1 и четвёртая зона DRS будет введена.



Гран-при Австралии 2023 года запланирован на 2 апреля и станет третьим этапом сезона.



«Это будет самая быстрая гонка в Мельбурне за всю историю. Вы видите эволюцию машин с прошлого года, и они явно стали лучше, а четвёртая зона DRS означает, что машины будут быстрее в задней части трассы. Что, очевидно, увеличит скорость и, следовательно, сократит время прохождения круга и сделает этот Гран-при самым быстрым и с самой высокой средней скоростью за всю историю Мельбурна», — приводит слова Уэстакотта Motorsport Week.