Ферстаппен поборется с Месси, Карри и Мбаппе за звание «Спортсмен года»

Действующий чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен номинирован на звание «Спортсмен года» по версии Laureus.

Голландский гонщик оспорит эту награду с футболистами Килианом Мбаппе и Лионелем Месси, а также с баскетболистом Стефеном Карри, теннисистом Рафаэлем Надалем и легкоатлетом Арманом Дюплантисом.

Стоит отметить, что «Ред Булл», за который выступает пилот, претендует на приз лучшей команде.

Пилот «Ред Булл» одержал 15 побед в сезоне-2022. Команда Ферстаппена в пятый раз в своей истории выиграла Кубок конструкторов. Для Макса это второй титул в карьере — ранее он стал чемпионом мира в 2021 году.

Ранее стал известен график работы пилотов «Ред Булл» на предсезонных тестах в Бахрейне.

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Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1: