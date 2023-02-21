«Сочи Автодром» примет финал Sochi Drift Challenge — 2022/2023

Уже четыре сезона подряд АНО «РОСГОНКИ» и чемпион мира по дрифту Аркадий Цареградцев проводят Sochi Drift Challenge. В этих соревнованиях по дрифту участвуют как новички, так и профессиональные атлеты.
Сезон-2022/2023 стартовал 3 и 4 декабря, а завершится ярким финалом 25 и 26 марта. В этом году организаторы подготовили новые конфигурации трассы для участников. Так, например, на первом и третьем этапах пилотов ждала новая конфигурация, разгон в затяжном третьем повороте и финиш в четвёртом. Три этапа Sochi Drift Challenge прошли в различных климатических условиях: солнце, снег, проливной дождь, сильный ветер. Пилоты показали свои умения и подарили всем зрителям красивые заезды.
География и количественный состав участников продолжают расти – каждый год более 100 спортсменов из различных регионов страны, а также представители ближнего зарубежья собираются в Сочи.
Финальный этап пройдёт 25 и 26 марта. По традиции зрители смогут увидеть решающие заезды с трибун. Болельщики расположатся во втором повороте «Сочи Автодрома». Все владельцы билетов смогут в течение двух дней посмотреть гонки, а также попасть в самое сердце мероприятия – Парк сервиса, где можно увидеть автомобили и пилотов на расстоянии вытянутой руки, сделать фото и приобрести сувениры.
Приобрести билеты на финал можно на официальном сайте по ссылке. До 28 февраля билеты первой категории можно приобрести за 1500 руб., а второй – за 1000 руб.
Насладиться яркими состязаниями дрифтеров можно и онлайн, в официальной группе АНО «РОСГОНКИ» во «ВКонтакте», где состоится прямая трансляция финального этапа Sochi Drift Challenge.
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