Обгоревшее авто Грожана с аварии на ГП Бахрейна будет показано на выставке в Мадриде

Обломки автомобиля швейцарско-французского пилота Ромена Грожана, попавшего в аварию на Гран-при Бахрейна 2020 года, будут демонстрироваться на выставке Формулы-1 в Мадриде. Увидеть их можно будет с 24 марта.
Отметим, что это будет первая в истории официальная выставка Формулы-1. Работы над её организацией продолжались несколько лет. Любители автоспорта смогут увидеть широкий спектр инженерных экспозиций, редкие видеокадры и изображения и многое другое.
Фото: F1 The Exhibition
Фото: F1 The Exhibition
Фото: F1 The Exhibition
Напомним, Грожан попал в аварию на первом круге Гран-при Бахрейна. Тогда он выступал за «Хаас». Сперва он чуть не спровоцировал столкновение с гонщиком «Альфа Таури» Даниилом Квятом, а затем потерял управление и врезался в барьер. Автомобиль Ромена фактически взорвался и загорелся за считанные секунды. Пилот сумел выбраться из болида самостоятельно, однако при этом получил ожоги рук и ног. Больше всего пострадали кисти рук.
Жуткая авария Ромена Грожана: как это было:
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