Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Впечатляющие люди». Зайдль высказался о пилотах «Альфа Ромео»

«Впечатляющие люди». Зайдль высказался о пилотах «Альфа Ромео»
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Заубера» Андреас Зайдль высказался о пилотах команды «Альфа Ромео» Валттери Боттасе и Гуаньюе Чжоу.

«Самое главное — они оба быстрые! Это самое главное для гонщика. Но они также впечатляющие люди, и у меня было несколько очень интересных разговоров с ними о команде.

Опыт Валттери и его знания о победах в гонках являются для нас большим преимуществом, которое, в сочетании с его собранностью и целеустремлённостью, поможет нам и дальше развиваться как команде. Кроме того, он ещё и весёлый человек.

Чжоу хорошо дополняет Валттери. Мне нравится сочетание молодости и опыта в составе гонщиков, и Чжоу доказал в прошлом году, что он заслуживает своего места в Формуле-1. Он демонстрировал постоянное совершенствование. Формула-1 — это такой большой шаг вперёд по сравнению с тем, что гонщики испытывали в младших формулах, и Чжоу уже привык к этой среде. Я с нетерпением жду следующего шага с его стороны в его втором сезоне в Формуле-1 с нами», — приводит слова Зайдля пресс-служба «Заубера».

Новость по теме
Зайдль рассказал о новой структуре в «Заубере»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023