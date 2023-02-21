«Впечатляющие люди». Зайдль высказался о пилотах «Альфа Ромео»

Генеральный директор «Заубера» Андреас Зайдль высказался о пилотах команды «Альфа Ромео» Валттери Боттасе и Гуаньюе Чжоу.

«Самое главное — они оба быстрые! Это самое главное для гонщика. Но они также впечатляющие люди, и у меня было несколько очень интересных разговоров с ними о команде.



Опыт Валттери и его знания о победах в гонках являются для нас большим преимуществом, которое, в сочетании с его собранностью и целеустремлённостью, поможет нам и дальше развиваться как команде. Кроме того, он ещё и весёлый человек.



Чжоу хорошо дополняет Валттери. Мне нравится сочетание молодости и опыта в составе гонщиков, и Чжоу доказал в прошлом году, что он заслуживает своего места в Формуле-1. Он демонстрировал постоянное совершенствование. Формула-1 — это такой большой шаг вперёд по сравнению с тем, что гонщики испытывали в младших формулах, и Чжоу уже привык к этой среде. Я с нетерпением жду следующего шага с его стороны в его втором сезоне в Формуле-1 с нами», — приводит слова Зайдля пресс-служба «Заубера».