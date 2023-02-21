«Я хотел, чтобы его дизайн был более олдскульным». Ферстаппен показал шлем на новый сезон

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен продемонстрировал шлем, в котором будет выступать в предстоящем сезоне Формулы-1.
«Новый сезон, новый шлем. Выбирая шлем для этого года, я хотел немного вернуться к истокам. Чтобы его дизайн был более олдскульным. С нетерпением жду начала гонок», — написал Ферстаппен у себя в социальных сетях.
«Хотелось бы добавить больше звёзд, но в настоящий момент я доволен», – добавил Макс.
Фото: nl.verstappen.com
Фото: nl.verstappen.com
Фото: Соцсети Макса Ферстаппена
Напомним, Ферстаппен в минувшем сезоне Формулы-1 досрочно завоевал чемпионский титул. Его он добыл по итогам Гран-при Японии, на котором одержал победу. Для Макса этот титул стал вторым подряд. В общей сложности за время сезона он набрал 454 очка в общем зачёте пилотов. Его ближайший преследователь, Шарль Леклер из «Феррари», набрал 308 баллов.
Ферстаппена заметили за рулём новой «Феррари» в автосалоне:
- 21 февраля 2023
-
15:03
-
14:54
-
14:24
-
13:53
-
13:41
-
12:49
-
12:08
-
12:03
-
11:52
-
11:10
-
10:36
-
09:59
-
00:05
- 20 февраля 2023
-
23:01
-
22:05
-
21:41
-
21:24
-
20:13
-
20:01
-
19:53
-
19:05
-
18:30
-
18:25
-
17:13
-
16:20
-
15:33
-
14:10
-
14:06
-
13:39
-
13:23
-
12:39
-
11:56
-
10:58
-
10:42
-
10:03