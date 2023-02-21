«Я хотел, чтобы его дизайн был более олдскульным». Ферстаппен показал шлем на новый сезон

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен продемонстрировал шлем, в котором будет выступать в предстоящем сезоне Формулы-1.



«Новый сезон, новый шлем. Выбирая шлем для этого года, я хотел немного вернуться к истокам. Чтобы его дизайн был более олдскульным. С нетерпением жду начала гонок», — написал Ферстаппен у себя в социальных сетях.



«Хотелось бы добавить больше звёзд, но в настоящий момент я доволен», – добавил Макс.

Фото: nl.verstappen.com

Фото: nl.verstappen.com

Фото: Соцсети Макса Ферстаппена

Напомним, Ферстаппен в минувшем сезоне Формулы-1 досрочно завоевал чемпионский титул. Его он добыл по итогам Гран-при Японии, на котором одержал победу. Для Макса этот титул стал вторым подряд. В общей сложности за время сезона он набрал 454 очка в общем зачёте пилотов. Его ближайший преследователь, Шарль Леклер из «Феррари», набрал 308 баллов.

Ферстаппена заметили за рулём новой «Феррари» в автосалоне: