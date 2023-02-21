В «Астон Мартин» уточнили, когда появится новое расписание тестов после травмы Стролла
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«Астон Мартин» объявит обновлённое расписание предсезонных тестов в Бахрейне сегодня или завтра, сообщает Mirror.
Напомним, ранее британский коллектив заявил, что Стролла не будет на предсезонных тестах в преддверии первого Гран-при сезона в Бахрейне, поскольку тот получил травму руки из-за велосипедной аварии. Согласно официальному заявлению команды, канадец будет ежедневно проходить обследование, а о его самочувствии будут регулярно отчитываться.
В минувшем сезоне Стролл занял 14-е место, набрав 18 очков. Его новым напарником по команде в сезоне-2023 станет двукратный чемпион мира испанский ветеран Фернандо Алонсо.
Первое Гран-при сезона-2023 пройдёт с 3 по 5 марта в Сахире (Бахрейн).
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