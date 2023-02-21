Новый болид «Макларена» MCL60 дебютировал на трассе. Видео

Команда Формулы-1 «Макларен» опубликовала видео, на котором показала, как новый болид команды MCL60 впервые появился на трассе.
Видео опубликовано из Бахрейна, где в скором времени состоятся предсезонные тесты, а позже пройдёт стартовый этап Формулы-1 сезона-2023.
Новый болид «Макларена» MCL60 дебютировал на трассе:
По итогам минувшего чемпионата гоночный коллектив из Великобритании занял пятое место, набрав 159 очков в Кубке конструкторов. В грядущем сезоне команду представят британец Ландо Норрис и австралиец Оскар Пиастри. Пиастри заменит в составе коллектива соотечественника Даниэля Риккардо, перешедшего на роль третьего пилота в «Ред Булл».
Ранее пилот «Макларена» Оскар Пиастри, готовящийся дебютировать в Формуле-1 в нынешнем году, поделился впечатлениями от нового болида.
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