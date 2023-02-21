Деймон Хилл: Хэмилтон уже подумывает о том, чтобы завершить карьеру. Нельзя гоняться вечно

Чемпион Формулы-1 1996 года британский гонщик Деймон Хилл поделился мнением о выступлении пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в предстоящем сезоне.



«Он уже подумывает о том, чтобы завершить карьеру. Ему 38, и ранее он говорил, что является одним из самых возрастных парней на стартовой решётке. Конечно, нельзя гоняться вечно, но сейчас Льюис такой подтянутый, целеустремлённый и к тому же поддерживает себя в хорошей форме.

Многое зависит от ментальной составляющей. От того, способен ли пилот морально справиться с тем, чтобы сесть в самолёт, добраться до отеля и отправиться на гонку, держа при этом в уме, что, вероятно, в распоряжении не будет конкурентоспособной машины. Это и есть ключ. Если эта машина даст ему хоть малейший шанс на победу, он его использует. Но когда становится сложнее, то и мыслить в долгосрочной перспективе тоже сложнее», — приводит слова Хилла Sky Sports.

Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом: