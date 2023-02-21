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Чемпион Формулы-1: пилоту нужна морковка, а 8-й титул для Хэмилтона — огромная морковка

Чемпион Формулы-1: пилоту нужна морковка, а 8-й титул для Хэмилтона — огромная морковка
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Чемпион Формулы-1 1996 года британский гонщик Деймон Хилл высказал мнение, что его соотечественник, гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон будет стремиться к завоеванию восьмого чемпионского титула и только потом завершит карьеру. Сейчас Хэмилтону 38 лет.

«Гонщику нужна морковка, а титул чемпиона мира — это большая морковка. Восьмой титул для Льюиса будет означать, что он, бесспорно, самый успешный гонщик всех времён, и это просто огромная морковка.

Как мне кажется, он оправился от того, что не выиграл его в Абу-Даби два года назад, и уже для себя решил, что вернёт упущенное. Думаю, сейчас он преисполнен амбиций», — приводит слова Хилла издание Sky Sports.

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