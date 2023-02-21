Наставник Никиты Бедрина объяснил переход гонщика сразу в Формулу-3

Известный российский автоспортивный менеджер и тренер, экс-директор молодёжной программы «СМП Рейсинг» Пётр Алёшин прокомментировал переход гонщика Никиты Бедрина в Формулу-3. Там он будет выступать за команду «Йенцер Моторспорт».



«Учитывались несколько факторов — это не только возрастные, но и спонсорские, политические, многие другие. Нюансов на этом уровне хватает. У меня нет ощущения, что Никита кардинально не готов к Формуле-3. Конечно, ему придётся очень непросто, но никакой фатальной неготовности точно нет. Молодой ещё, но это, с другой стороны, и плюс.



Будут неизбежные ошибки, предстоит очень серьёзная работа с командой. Надо понимать, что одно дело, когда в команде уже есть опытный пилот, условный лидер, который уже проехал в серии сезон или даже два. У нас в команде такого гонщика не будет. Естественно, команде всегда удобнее работать над настройками машины с пилотом, который более адекватно доносит информацию о машине — просто потому, что он с ней уже работал. У нас же будет проверка боем. Но это очень большой опыт, большой шаг вперёд. Посмотрим, как это будет», — сказал Алёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.