Пётр Алёшин: Бедрин и Барнард всех удивят в этом сезоне Формулы-3

Известный российский автоспортивный менеджер и тренер, экс-директор молодёжной программы «СМП Рейсинг» Пётр Алёшин поделился мнением о перспективах своего подопечного Никиты Бедрина в новом сезоне Формулы-3. В чемпионате он будет выступать за команду «Йенцер Моторспорт».



«Перед недавними тестами Формулы-3 мне казалось, что мы вполне способны с ходу заехать на 10-12 места. Оказалось, эта миссия чуть сложнее, чем даже я себе предполагал: мы «тусили» где-то в середине. Это нормально, нужно нарабатывать опыт, работать на командный результат — и всё придёт.

Чем выше категория, тем меньше бывает чудес. Результаты очень сильно будут зависеть от команды. Всё должно быть собрано в один флакон. У тебя может быть бодрый, перспективный пилот, но если при нём не окажется опытного, грамотного инженера, то рассчитывать на высокие результаты в Ф-3 невозможно. Всё должно сойтись.



Будем объективны: два новичка оказываются в новой для себя категории в составе команды, которая достаточно давно не работала с пилотами, чей уровень позволяет бороться за подиумы. Но я очень неплохо знаю Барнарда и Бедрина и думаю, что они ещё всех удивят в этом сезоне. Но, наверное, не сразу», — сказал Алёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.