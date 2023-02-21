В «Астон Мартин» не станут рассматривать Мика Шумахера в качестве замены Стролла

Резервный пилот «Мерседеса» и «Макларена» немец Мик Шумахер, первая команда которого является поставщиком двигателей для команды Формулы-1 «Астон Мартин», не будет рассматриваться как кандидат на замену пилота британского коллектива Лэнса Стролла, получившего травму, сообщает Bild.



Отметим, у 23-летнего Шумахера есть опыт управления современными болидами Формулы-1, в том числе в гонках. У резервистов «Астон Мартин» Фелипе Вандорна и Стоффеля Друговича такого нет.



Напомним, в британском коллективе заявили, что Стролла не будет на предсезонных тестах в преддверии первого Гран-при сезона в Бахрейне, поскольку тот получил травму руки из-за велосипедной аварии. Согласно официальному заявлению команды, канадец будет ежедневно проходить обследование, а о его самочувствии будут регулярно отчитываться.



Первый Гран-при сезона-2023 пройдёт с 3 по 5 марта в Сахире (Бахрейн).