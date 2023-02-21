Филипе Другович заменит Стролла на предсезонных тестах «Астон Мартин»

Чемпион Формулы-2, бразильский пилот Филипе Другович заменит канадца Лэнса Стролла на предсезонных тестах «Астон Мартин» в Бахрейне, которые пройдут с 23 по 25 февраля, сообщает пресс-служба команды.
По сообщению команды, Другович сядет за руль болида AMR23 в первой половине четверга, 23 февраля, а испанский ветеран Фернандо Алонсо – во второй. Расписание на 24 и 25 февраля будет опубликовано позднее.
Напомним, в начале недели стало известно о том, что Лэнс Стролл травмировался на предсезонной подготовке в Испании – каналец угодил в велосипедную аварию, и, по информации СМИ, получил повреждение правой руки.
Первый Гран-при сезоне в Сахире (Бахрейн) пройдёт с 3 по 5 марта.
Ранее стало известно, что Другович также стал и резервистом «Макларена» на первые 15 гонок сезона.
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