ФИА изменила правила общения гонщиков Формулы-1 по радио
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Международная автомобильная федерация (ФИА) представила результаты первого заседания комиссии Формулы-1 2023 года, состоявшегося сегодня, 21 февраля, в Лондоне (Великобритания).
В частности, комиссия под председательством главы Формулы-1 Стефано Доменикали и директора ФИА по соревнованиям «Формул» Николаса Томбасиса выступила за смягчение регулирования радиосообщений между гонщиками и командами. Теперь пилоты могут общаться с руководством (и наоборот) на протяжении всех сессий Гран-при без ограничений.
Ранее стало известно, что Международная автомобильная федерация получила $ 26,7 млн от сбора лицензионных платежей с 20 гонщиков Формулы-1 и их команд. Лидером по вступительным взносам ожидаемо оказался «Ред Булл», заплативший более $ 6 млн.
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