Экклстоун: с Михаэлем Мик был бы сегодня боевым пилотом какой-то хорошей команды

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун поделился мыслями о немецком пилоте «Мерседеса» Мике Шумахере. В «Мерседес» он перешёл в качестве резервного гонщика.

«С Михаэлем в качестве консультанта Мик был бы боевым пилотом какой-то хорошей команды. Михаэль мог бы рассказать сыну очень много всяких деталей, используя весь свой опыт. Он бы показал ему правильный путь, и с точки зрения пилотирования, но не только», — приводит слова Экклстоуна Bild.

Напомним, что в декабре 2013 года легендарный Михаэль Шумахер получил серьёзную травму головного мозга на горнолыжном курорте. С тех пор информация о его состоянии здоровья поступает дозированно. Есть мнение, что Шумахер не прикован к постели.

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