Норрис рассказал о впечатлениях после первого выезда нового болида «Макларена» на трассу

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился впечатлениями от первого выезда нового автомобиля команды на трассу.

«Думаю, всё прошло настолько хорошо, насколько было вообще возможно. Было всего несколько кругов, так что нужно будет посмотреть немного ещё, чтобы убедиться, что машина работает должным образом, и нет никаких серьёзных проблем. Ну а позже нужно будет подготовиться к предсезонным тестам. Приятно снова сесть за руль машины и вернуться сюда, в Бахрейн. Это трасса, которую я действительно люблю. Рад, что всё прошло гладко. Это очень важный день для нас, особенно потому, что нам нужно начать сезон лучше, чем в прошлом году», — приводит слова Норриса Mirror.

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