«Там ему было б лучше». Экклстоун назвал команду, куда следовало бы перейти Мику Шумахеру

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун высказал мнение, что для немецкого пилота Мика Шумахера было бы лучше перейти в «Ред Булл». В настоящий момент Шумахер выступает за «Мерседес», выполняя обязанности резервиста.
«Ред Булл» был бы для него лучше. Там заботились бы о нём больше, и он смог бы прогрессировать. Непросто носить такое имя. И соответствовать ему – самая его большая проблема. Ему будет трудно найти место. Особенно там, где он мог бы победить. Мне жаль Мика!» — приводит слова Экклстоуна Bild.
Напомним, Шумахер покинул «Хаас» после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В американской команде его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг. В прошлом сезоне Мик занял 16-е место в общем зачёте пилотов, набрав 12 очков. Его напарник Кевин Магнуссен был 13-м с 25 баллами.
«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»:
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