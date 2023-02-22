Оскар Пиастри: и мне, и «Макларену» предстоит многому научиться

Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри рассказал о впечатлениях после первого выезда нового болида команды MCL60 на трассу. Дебют на трассе состоялся вчера, 21 февраля, в Бахрейне.
«Было здорово сесть за руль нынешней машины Формулы-1. День получился плодотворным. Всё прошло гладко, что самое главное, и теперь мы готовы к тестам. У нас с Ландо всего три дня, то есть по полтора дня у каждого, чтобы войти в курс дела до начала сезона. В машине нового поколения я провёл всего день, так что и мне, и команде предстоит многому научиться. Это та трасса, на которой состоится первая гонка, так что нужно использовать эту возможность. Сейчас для всех нас настало очень важное время», — приводит слова Пиастри Mirror.
Мощный скандал в Ф-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды:
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