Кравиц: надеюсь на финальную битву между Леклером и Ферстаппеном в конце сезона

Известный телевизионный обозреватель Формулы-1 Тед Кравиц рассказал о своих ожиданиях от предстоящего сезона Формулы-1.
«Феррари полагается на совершенство прошлогодней силовой установки и связывает с этим свои надежды. Это нормально, если только их тестовая работа в течение зимы действительно докажет, что они достигли максимума.
Я надеюсь на финальную битву между Леклером и Ферстаппеном в конце сезона. Я не думаю, что это произойдет, но кое-что интересное нас всё-таки ждёт. Думаю, ключ к успеху Феррари заключается в том, что Фредерик Вассёр теперь является их руководителем», — приводит слова Кравитца Gpblog.
Ранее двукратный чемпион Формулы-1 и пилот «Ред Булл», голландец Макс Ферстаппен сказал, из кого бы, по его мнению, он собрал идеальную команду.
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