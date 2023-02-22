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Марко: не ожидаю такого доминирующего сезона, как в 2022-м. «Мерседес» — главный соперник

Марко: не ожидаю такого доминирующего сезона, как в 2022-м. «Мерседес» — главный соперник
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался по поводу перспектив австрийской команды в предстоящем сезоне Формулы-1.

«Да, мы хотим защитить оба титула, но я не ожидаю такого доминирующего сезона, как в 2022 году. Если взять структуры команд и качества гонщиков, то «Мерседес» — наш самый сильный соперник. Они доказали в прошлом, что очень хороши стратегически. Расселл становится сильнее, а Хэмилтон отбирает очки — это хорошо. А «Феррари» решила свою проблему с надежностью и теперь имеет больше мощности.

В прошлом году у нас была лучшая машина, так что если эта — которая была закончена вовремя — будет работать, как надо, в чём я уверен, то у нас не будет поводов для беспокойства», — приводит слова Марко GrandPX.news.

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