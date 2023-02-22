Сайнс: межсезонье прошло для нас гладко. На Бахрейн есть конкретный план

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался по поводу подготовки к сезону, а также высказался по поводу предстоящего стартового этапа Формулы-1 в Бахрейне.

«Межсезонье прошло для нас гладко. Теперь дело за выполнением плана, очень конкретного плана, который у нас есть для Бахрейна. Мы должны его реализовать, и как можно лучше.

Я много работал зимой, чтобы хорошо подготовиться, и уверен, что в этом сезоне смогу стать ещё лучшим гонщиком. Знаю, что как только я войду свою колею в этом году и почувствую себя комфортно в машине, то смогу выступить очень хорошо. Так что я очень рад тому, что меня ждёт в этом году и чего я могу достичь как пилот», — приводит слова Сайнса PlanetF1.

Новый болид «Феррари» SF-23 на сезон-2023 Формулы-1: