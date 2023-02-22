Алонсо: Ф-1 — единственный вид спорта, где тренируешься полтора дня, а затем соревнуешься
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Двукратный чемпион Формулы-1, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от выступления в предстоящем сезоне.
«Не могу утверждать, что в этом году мы будем бороться за победы. Я солгу, если скажу это. Отдаю себе отчёт в том, что не наберу стопроцентную форму в Бахрейне. И в Джидде тоже у меня её не будет. Возможно, и в Австралии тоже нет. Так что, может быть, это немного несправедливо. Думаю, это единственный вид спорта в мире, где тренируешься полтора дня, а затем начинаешь соревноваться», — приводит слова Алонсо Motorsport.
Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 Фернандо, который тогда выступал за «Альпин», занял девятое место в общем зачёте пилотов, набрав 81 очко.
Первый визит Фернандо Алонсо на базу «Астон Мартин»:
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