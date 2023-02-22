Тед Кравиц: у «Мерседеса» есть план Б, к которому он может перейти в середине сезона
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Известный телевизионный обозреватель Формулы-1 Тед Кравиц высказал мнение, что в случае необходимости «Мерседес» перейдёт к уже имеющемуся плану Б по ходу нового сезона «Королевских гонок».
«Мерседес» ещё раз воплощает свою грандиозную идею, которая провалилась в прошлом году [«концепция с «нулевыми» боковыми понтонами]. Но как мне кажется, у них есть план Б, к которому они могут перейти в середине сезона, прибегнув к концепциям «Ред Булл» и «Феррари», — приводит слова Кравица Sky Sports.
Напомним, в минувшем сезоне Формулы-1 «Мерседес» занял третье место в Кубке конструкторов. Второе место заняла «Феррари». Трофей выиграл гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл».
«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»:
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