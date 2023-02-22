Окон: в прошлом году мы с Алонсо были первыми номерами в «Альпин»

Пилот «Альпин» Эстебан Окон высказался о предстоящем выступлении в новом сезоне Формулы-1. Напарником Окона будет Пьер Гасли.

«С Пьером мы проведём отличный год. Он присоединяется к команде в нужный момент, в тот момент, когда мы прогрессируем. У нас обоих одни и те же цели — мы хотим сражаться за высокие места, и я уверен, что вместе с «Альпин» нам удастся это делать. Если бы в детстве мы услышали, что будем выступать за одну из лучших команд Формулы-1, думаю, были бы невероятно счастливы. Это больше чем потрясающе, и я не могу дождаться, чтобы начать.

У меня и Фернандо в прошлом году был одинаковый подход, одинаковая обратная связь с командой. У нас было два первых номера, и я ожидаю, что в этом году будет то же самое», — приводит слова Окона пресс-служба Формулы-1.

Окон использовал стул в сочинской гостинице в качестве гантели: