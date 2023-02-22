Окон: в прошлом году мы с Алонсо были первыми номерами в «Альпин»

Пилот «Альпин» Эстебан Окон высказался о предстоящем выступлении в новом сезоне Формулы-1. Напарником Окона будет Пьер Гасли.
«С Пьером мы проведём отличный год. Он присоединяется к команде в нужный момент, в тот момент, когда мы прогрессируем. У нас обоих одни и те же цели — мы хотим сражаться за высокие места, и я уверен, что вместе с «Альпин» нам удастся это делать. Если бы в детстве мы услышали, что будем выступать за одну из лучших команд Формулы-1, думаю, были бы невероятно счастливы. Это больше чем потрясающе, и я не могу дождаться, чтобы начать.
У меня и Фернандо в прошлом году был одинаковый подход, одинаковая обратная связь с командой. У нас было два первых номера, и я ожидаю, что в этом году будет то же самое», — приводит слова Окона пресс-служба Формулы-1.
Окон использовал стул в сочинской гостинице в качестве гантели:
- 22 февраля 2023
-
17:05
-
16:30
-
16:23
-
15:56
-
15:01
-
14:06
-
13:31
-
12:39
-
12:28
-
11:58
-
11:36
-
10:06
-
09:53
-
09:39
-
00:28
- 21 февраля 2023
-
23:37
-
22:14
-
21:01
-
20:27
-
19:15
-
18:15
-
18:10
-
17:50
-
17:43
-
17:30
-
17:30
-
17:00
-
16:34
-
16:02
-
15:48
-
15:45
-
15:03
-
14:54
-
14:24
-
13:53