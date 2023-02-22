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«Феррари» огласила расписание работы пилотов на предсезонных тестах в Бахрейне

«Феррари» огласила расписание работы пилотов на предсезонных тестах в Бахрейне
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Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» определилась с графиком работы пилотов на предстоящих предсезонных тестах в Бахрейне. Они пройдут с 23 по 25 февраля. Графиком «Феррари» поделился журналист Джулиано Дучесса.

График выступления пилотов «Феррари» на предсезонных тестах в Бахрейне:

четверг, 23 февраля: Карлос Сайнс (до полудня), Шарль Леклер (после полудня);
пятница, 24 февраля: Карлос Сайнс (до полудня), Шарль Леклер (после полудня);
субботу, 25 февраля: Шарль Леклер (до полудня), Карлос Сайнс (после полудня).

Напомним, в Кубке конструкторов сезона-2022 «Феррари» заняла второе место. Трофей выиграла команда «Ред Булл». С сезона-2023 руководителем «Феррари» будет Фредерик Вассёр, уже приступивший к выполнению обязанностей.

Новый болид «Феррари» SF-23 на сезон-2023 Формулы-1:

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