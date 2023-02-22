Соперники сделали запрос в ФИА по поводу законности нового болида «Феррари»

«Феррари» была проинформирована ФИА о первом запросе на разъяснение по поводу законности нового болида команды, сообщает Formu1a.uno.
Речь идёт о решении, которое выбрали инженеры «Феррари» при создании воздуховодов в боковой части машины, используя известную концепцию S-Duct. Как сообщается, помимо запроса о соответствии данного решения регламенту, речь идёт и о необходимости разъяснений со стороны ФИА для возможности другими командами выбрать аналогичный путь развития аэродинамических решений.
В течение сезона от команд поступает множество запросов на разъяснения, что является своего рода рутиной для технической части ФИА.
В Кубке конструкторов сезона-2022 «Феррари» заняла второе место. Трофей выиграла команда «Ред Булл». Напомним, в 2022-м пост руководителя «Феррари» покинул Маттиа Бинотто. Сообщалось, что на такой шаг его побудило недоверие к себе со стороны президента компании Джона Элканна. Новым руководителем команды стал Фредерик Вассёр.
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