Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен высказался о предстоящих тестах Формулы-1 в Бахрейне

Ферстаппен высказался о предстоящих тестах Формулы-1 в Бахрейне
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о предстоящих тестах Формулы-1 в Бахрейне.

«Я чувствую себя хорошо и расслабленно в преддверии сезона 2023 года. У меня был хороший перерыв, и я хорошо подготовился к предстоящему сезону. Время тестов очень ограничено, поэтому, надеюсь, у нас будет несколько хороших дней без особых проблем, очень важно, чтобы сеансы проходили гладко. Команда усердно работала зимой, и, надеюсь, RB19 станет еще одним хорошим болидом, способным бросить вызов впереди, но время покажет», — приводит слова Макса Ферстаппена официальный сайт команды.

Напомним, тесты в Бахрейне стартуют уже завтра, 23 февраля и продлятся три дня. Новый сезон Формулы-1 стартует 3 марта пятничными тренировками Гран-при Бахрейна. Первая гонка сезона состоится 5 марта.

Новость по теме
В Формуле-1 изменили правило, позволившее Ферстаппену досрочно завоевать второй титул
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023